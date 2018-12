María Pía Copello se aumentó el busto: "Me gusta que se vean naturales" [VIDEO]

La noche del miércoles María Pía Copello sorprendió a propios y extraños al anunciar su salida de 'Esto es guerra'. La conductora de televisión tomó esta difícil decisión pues quiere dedicarse más a sus hijos.



Antes de entristecer a sus seguidores con la noticia de su partida de EEG, la conductora de televisión ofreció una entrevista Jesús Alzamora para su programa ‘La banca’, que se transmite vía Youtube. La aún conductora del reality juvenil de América Televisión no tuvo problemas en sincerarse con el actor.

Durante la entrevista, Jesús Alzamora comentó que ahora las famosas se hacen todo tipo de arreglos estéticos en el rostro para no aparentar la edad que tienen. “Tú te ves súper bien”, expresó el conductor, a lo que María Pía señaló: “Yo me acepto como estoy”.

“¿Te has operado alguna vez por un tema de salud o estético?”, preguntó Alzamora a su invitada. María Pía Copello dijo rápidamente que “estético, sí”. “Ah, pero nada en la cara, solo las chichis”, aclaró.



La compañera de Mathías Brivio aseguró que se sometió a dicha cirugía porque fue necesario. “Tenía que, tenía que jajaja”, expresó. Copello aseguró que el tener poco busto no fue un problema, pero que lo hizo “para llenar un poquito el escote. No había nada, era como la pared. Yo era plana, plana”.

María Pía se mostró muy orgullosa porque hay muchas personas que creen que ella no está operada, pues no son muy grandes. “No me gustan grandes, me gusta que se vean naturales y que se sienta que no te has operado. Esa es la idea de la cirugía estética. No que cuando te vean y digan: ‘ay, qué operada’. ¡Me muero!”.

El antes de María Pía Copello

María Pía Copello se va de EEG

La exanimadora infantil reveló, entre lágrimas, que no va más en ‘Esto es Guerra’ porque quiere dedicarse más tiempo a sus 3 hijos: Vasco (10), Samuel (8) y Catalina (4). Mathías Brivio anunció la noticia luego de finalizar un juego.

El conductor de TV se mostró muy apenado y contó que se enteró del hecho el último lunes.

Así fue la despedida de María Pía de EEG