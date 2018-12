¿Es bisexual? Laura Bozzo hace impactante revelación de su sexualidad [VIDEO]

Para dejar atrás toda la polémica en la que se vio envuelta por las polémicas declaraciones de Cristian Zuárez, la conductora de televisión Laura Bozzo recibirá el Año Nuevo en Dubái, donde viajará con una de sus dos hijas. Así lo dio a conocer para un programa de señal mexicana.

En una entrevista para el programa ‘Intrusos’, de Televisa, la conductora de televisión Laura Bozzo dio qué hablar cuando Juan José Origel le preguntó sobre su vida sentimental, meses después de terminar su historia de amor con el cantante mexicano.

Laura Bozzo, quien siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy polémica en su comportamiento y declaraciones, aseguró que está cansada de los hombres, por lo que no descarta ¡enamorarse de una mujer!



"No me interesan los hombres; las mujeres no sé, por ahora no, pero no lo descarto, nunca hay que descartar, uno nunca sabe", señaló cuando Juan José Origel le preguntó que si andaría con una persona de su mismo sexo.

Bozzo, de 67 años, espera olvidar todo lo vivido con Cristian Zuárez, con quien duró 17 años juntos y de quien quedó profundamente decepcionada por las entrevistas que el argentino ha dado en su contra.

Como se recuerda, Zuárez está exigiendo una indemnización a la autodenominada ‘Abogada de los pobres’ por el tiempo que estuvieron juntos.

Además de buscar una reparación económica, el argentino dejó muy mal parada a la peruana con fuertes revelaciones.



Según TVyNovelas, Cristian Zuárez acusó a Laura Bozzo de "alcohólica", "abusadora", "ninfómana" e "infiel". Lo último ya lo había asegurado en entrevistas anteriores. Incluso dijo que la presentadora de televisión lo humillaba y lo amenazaba.

Cuando preguntaron a la expareja de Laura Bozzo si era verdad que vio a la popular ‘Señorita Laura’ alcoholizada a tal punto que tuvo que recurrir a la ayuda profesional, Cristian respondió: “Sí, incluso ha estado con psicólogos. Ella dice que lo controla, pero mientras estuvo conmigo no lo hizo". "En muchas ocasiones corría riesgo por el influjo del alcohol".