Corista de Luis Miguel renuncia a tour del intérprete por una impactante razón [VIDEO]

Después de un año de conciertos, Anna Berényi, corista del cantante mexicano Luis Miguel, usó su cuenta de YouTube para anunciar su renuncia al tour "México por siempre" del popular intérprete.

Según lo manifestado por Berényi, quien abrió su cuenta de YouTube hace tres semanas y que hasta el momento acumula 460 seguidores, la razón principal de su salida fue la censura que sufrió por algunos miembros del equipo de trabajo de Luis Miguel.

A pesar de negarse la identidad de los acusados, la cantante indicó que la inestabilidad en la relación con estas personas provocó que no se sintiera feliz en lo que hacía, se deprimiera, ya que siempre trataban de hacerla sentir menos, y optara por buscar nuevos retos profesionales.

"Tengo que admitir que desafortunadamente conocí un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz", sostuvo la corista en el video publicado en YouTube.

Además de revelar dicha situación, Anna Berényi aprovechó el video para agradecer a Luis Miguel por la oportunidad de trabajar con él que le brindo.

Finalmente, la joven agregó que ya encontró un nuevo trabajo y espera que sus seguidores no la dejen ahora que ya no trabajará con el 'Sol de México'.

