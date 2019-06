Katia Palma: “Ser jurado de reality no me ha saturado”

Tras varios años de darle vuelta al guion, Katia Palma por fin presentó Los rollos de Katia, unipersonal en el que cuenta, con el humor que la caracteriza, vivencias y anécdotas de su vida relacionadas con el sobrepeso. Sobre el show (que se presenta los miércoles, hasta este 26, en La Estación de Barranco) y sus planes para el 2019 conversamos con la actriz y humorista.

¿Cómo te animas a llevar tus anécdotas al escenario?

Este proyecto lo tengo dando vuelta años en mi cabeza, tenía ganas de compartir un poco mi historia, contarle al público mis ‘rollos’ que tanto me han perseguido. Dije: ‘de una vez, hay que parir este bebé, sea como sea y salga como salga’. Obviamente me he preparado y he tenido ensayos para presentar un espectáculo decente.

Ahora esos pasajes de tu vida los cuentas con humor, pero ¿en algún momento estuviste peleada con tu figura?

Eso lo voy a dejar para que la gente vaya a ver el unipersonal y vea todo lo que he sufrido por el sobre peso, o, de repente no, quizá no la pasé tan mal... En verdad nunca nada llegó a deprimirme tanto pero hay partes importantes en mi vida que la gente no sabe cómo los enfrenté, así que ahí lo cuento todo, obviamente llevado al humor porque finalmente es un show.

¿El unipersonal lo acompañas con algún mensaje que compartir con el público?

Claro, y no solo para la gente con sobrepeso, sino es un mensaje en general para el ser humano, tanto hombre como mujer. Así seas chino, alto, bajo, etc., hay que aceptarse y quererse como uno es, eso es lo que comparto con la gente.

¿Se puede decir que estás reconciliada con tu figura ahora que esos ‘rollitos’ demás ya no te acompañan?

Si están, todavía los tengo, pero digamos que estoy bien como estoy, aunque uno siempre quiere más. Si eres rubia, quieres ser más rubia, si tienes rulos, quieres tenerlos más bonitos, si eres flaca quieres tener ‘la figura’. Siempre estamos buscando la perfección, es parte del ser humano.

Con la nueva temporada del unipersonal que inicias en febrero y la gira que realizarás a nivel nacional, cierras el 2018 con grandes motivos para celebrar.

Sí, estoy súper contenta y agradecida con la respuesta del público, este año ha sido bonito en lo laboral y siento que con este espectáculo he crecido más como artista.

¿Vas a continuar como jurado de realities en 2019?

Seguiré como figura de Latina y seguramente continuaremos con los realities. El 2019 sería mi quinto año como jurado, un papel que no me ha saturado, por el contrario, me siento muy cómoda.

¿Cuál es tu proyecto pendiente para el año que viene?

Quiero retomar la actuación. Tengo un proyecto en la cabeza que lo quiero hacer con Maricarmen Marín. No voy a decir de qué se trata pero de hecho es de humor. Lo voy a presentar al canal y me encantaría que se pueda dar.

Este año fue tu debut en la conducción con Tunait, sin embargo, el programa no permaneció mucho tiempo en pantalla, ¿hay interés en retomar la conducción?

Ese programa me dejó experiencia, tuve mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo. Hay que acordarnos también que el público ahora está más en internet y las plataformas, pero igual Tunait me dejo una sonrisa. Y claro que me gustaría volver a intentarlo. Latina está preparando cosas bien ‘bacanes’ para el año que viene, quizá vuelve Tunait, quién sabe, todo es posible.

¿Tienes algún mea culpa de esa experiencia?

No, creo que uno siempre tiene que mejorar, pero estoy contenta con mi ‘chamba’, sé por dónde ir y dónde parar, así que estamos bien.

¿El proyecto de llevar Las Banda-las al cine será una realidad el año que viene?

Ese es otro pendiente que tengo con Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola. Tenemos que hacerlo pero el problema es el tiempo, pues cada una está en sus cosas. Pero estoy segura que vamos a encontrar el tiempo para juntarnos, por lo menos para preparar un nuevo show juntas. No quiero crear ilusión pero sería genial hacerlo el año que viene. Ya toca.