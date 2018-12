Hija de Mauricio Diez Canseco le gustaría conducir un programa para el 2019

La hija de Mauricio Diez Canseco, Camila Diez Canseco, anunció que el próximo año, continuará conduciendo la secuencia ‘Hoy es tu día’, en el programa ‘En boca de todos’, sin embargo, añadió que le gustaría que el segmento se amplíe o también conducir un programa de ayuda social.

“Seguimos en el programa en el 2019, me siento muy cómoda y feliz de poder ayudar a las personas que más lo necesitan, pero me gustaría que en vez que las personas vayan al estudio del programa… nosotros vayamos a dónde viven y ver la realidad que les toca vivir día a día. Mi papá me dio el ejemplo de siempre ayudar a los demás, así que si está en las posibilidades de la Fundación Rústica, lo seguiremos haciendo. Sé que tengo poco tiempo en la pantalla chica, pero tampoco le cierro las puertas a la conducción, siempre y cuando se trate de un espacio de ayuda social”, expresó Diez Canseco, quien encabezó la chocolatada que ofreció la ‘Fundación Rústica’ para los niños y madres de ‘Albergue inspira’, que alberga a 25 pequeños Y 18 madres, que llegaron a Lima para someterse a tratamientos para el cáncer y no tenían dónde quedarse, al llegar de provincia.

“Los niños son el futuro de nuestro país, así que junto a ‘La fundación Rústica’ y el Dr. Pum hemos venido a traerles alegría y un compartir”, acotó Diez Canseco, quien entregó un donativo de 16 mil soles, víveres, entre otras cosas más, para ‘Albergue inspira’.

El ‘Albergue Inspira’ es una casa para niños con cáncer de provincia. En el lugar se instalan las familias que no tienen a donde llegar en Lima. Fue creado por Dr. Ricardo Pun Chong hace 10 años. Como se recuerda, Ricardo Pun Chong fue elegido como el ‘Héroe del Año’ por CNN en Miami, Estados Unidos. La cadena de televisión destacó su vocación de servicio y la gran labor social que realiza en su refugio ‘Inspira’, donde apoya a niños con cáncer de escasos recursos económicos y a sus familias.