Instagram: JLo y Sia hacen de las suyas en casa de Kim Kardashian

Kim Kardashian y Sia se reunieron en la mansión californiana de Jennifer Lopez y la emoción fue tal que la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ calificó el encuentro de “un sueño hecho realidad”. Las famosas hicieron de las suyas en todo momento y no dudaron en sellar el encuentro con videos para Instagram.

“Estamos viendo una película en mi casa esta noche”, dijo Kardashian en uno de sus múltiples clips que colgó en sus historias de Instagram. “Nunca en la vida me imaginé que mi ídolo quisiera venir a ver su propia película conmigo”, aseguró la empresaria de 38 años.

La esposa de Kanye West continuó: "Si me hubiesen dicho hace 10 años que Jennifer Lopez vendría a mi casa a ver una película y cenar… Nunca me habría imaginado que esta sería mi vida".

Para completar la noche, la matriarca de la familia Jenner Kardashian, Kris Jenner, celebró el cumpleaños número 43 de Sia. La cantante, quien asistió a la noche de películas sin su famosa peluca, ayudó a componer la canción original Limitless para la película de la Diva de Bronx.

“Hola amigos, estoy enamorada de Jennifer Lopez, soy su fan más grande”, dijo por su parte Kris Jenner en un video que colgó en sus redes al lado de JLo. “Esta noche (martes) es un deleite muy especial porque voy a tener la fortuna de ver su nueva película Second Act con ella ¡OMG!”, comentó.

Ha sido un año especial para estas famosas. Jennifer Lopez terminó su show en Las Vegas y produjo y protagonizó la película "Second Act"; mientras que Sia creó música para varias películas, incluyendo "Dumplin" y "Vox Lux". Kim Kardashian se convirtió en madre por tercera vez y siguió expandiendo su línea de maquillaje. Como Kim les dijo a sus fans: "Los sueños sí se hacen realidad, chicos".