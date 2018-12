Juan Gabriel estaría indignado al verse dentro de ataúd, según exmánager [VIDEO]

¡Para no creerlo! Juan Gabriel habría explotado en ira, luego que su hijo filtrara una fotografía de su supuesto cuerpo a una conocida revista de espectáculos, según su exmánger Joaquín Muñoz.

De acuerdo con su amigo de Juan Gabriel, el 'Divo de Juárez habría dicho que todo era "una verdadera cochina", esto luego que uno de sus retoños de Juanga difundiera la supuesta imagen en su ataúd.

En ese mismo contexto, el exmánager de Juan Gabriel indicó que el heredero del intérprete de 'Amor eterno" habría modificado la foto con un montaje singular bajo algún propósito personal.

"Me imagino que a lo mejor, Iván pueda estar detrás de todo esto. Iván sabe que está vivo y se comunica con él. Esa fotografía está toda truqueada, no es cierto, él no es ese....Además de que hace ocho días estuve con él (Juan Gabriel). La fotografía esa la copiaron de una fotografía auténtica", comentó en una entrevista para el programa "Hoy" de Televisa.

Pese a las diversas pruebas que han mostrado sobre la muerte de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz insiste que el 'Divo de Juárez' sigue con vida y que está sumamente mortificado tras las difusión de su cuerpo sin vida.

¿Qué hay detrás de todas las declaraciones del exmánager? Fans guardan la esperanza de que todo lo dicho por Joaquín Muñoz sea cierto y que según sus teorías podrían verlo luego de mucho tiempo este enero de 2019, justo el día de su onomástico.

Juan Gabriel indignado tras ver su foto de su "supuesto cuerpo sin vida"