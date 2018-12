Christian reveló que Isabel tiene todas sus contraseñas para generar confianza en la relación [VIDEO]

Christian Domínguez está muy enamorado de Isabel Acevedo que no tuvo problemas en darle todas sus contraseñas de su correo, Facebook, Instagram y hasta su cuenta de ahorros. El integrante de ‘Esto es guerra’ contó su experiencia en ‘En boca de todos’ y sorprendió a los asistentes del programa.

El cantante de cumbia se sometió a una serie de preguntas en el espacio de entretenimiento de América TV. "¿Es verdad que la Chabelita tiene la clave de tu celular y tus cuentas de correo?", fue una de las preguntas que se le formuló a Christian Domínguez ante la mirada de sus compañeros de La Gran Orquesta.

Al escuchar esto, el cantante de cumbia se mostró relajado y reveló que Isabel Acevedo no solo tiene las claves de su celular, sino también de su cuenta de banco para así generar confianza en su relación amorosa. "No tengo tarjeta de crédito, solo tengo mi cuenta de ahorros", declaró Christian Domínguez. El intérprete señaló que además de su celular, Chabelita tiene total acceso a su cuenta de correo. "Si no tienes nada que ocultar nada en el teléfono, no tiene nada de malo", dijo.

Finalmente, Patricio Parodi le cuestionó sobre una camioneta que le quiso comprar Domínguez a la integrante de ‘Combate’, pero ella no quiso. "Este quería que cambiara de carro, pero no quiso. Me gustaría que tenga una más grande", comentó el cumbiambero ante las cámaras de TV.

Como se recuerda, Christian Domínguez mantuvo una relación de años con Karla Tarazona e incluso tuvieron un hijo, por una infidelidad del cantante de cumbia con Isabel Acevedo pusieron fin al matrimonio.