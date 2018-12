Angie Arizaga: "Algún día me gustaría volver a ser amiga de Nicola Porcella"

Angie Arizaga confió que su relación con Nicola Porcella es un tema cerrado, pero que algún día le gustaría que volvieran a ser amigos. "Me encantaría ser amiga de Nicola Porcella, pero entiedno que todo es un proceso y quizás eso se dé más adelante", manifestó la chica reality durante la conferencia de la serie Los Vílchez por América Televisión.

A propósito de su personaje de Anita en Los Vílchez, Arizaga dijo que no tendría problemas en volver a compartir escenas con el personaje de Piero, interpretado por Nicola Porcella. "Si la gente lo pide, no tendría ningún problema. Además, lo dos hemos terminado de la mejor manera y siempre hemos trabajado juntos. Claro que igual, en este momento, guardamos un poco de distancia pero siempre le voy a desear lo mejor", añadió.

Respecto a los rumores de haber iniciado una relación con Benny Campos, la modelo lo desmintió todo: "Es incómodo, pues por el hecho de estar soltera no puedes hacer nada, pero uno aprende y va ignorando esas cosas. Todo lo que se ha especulado sobre Benny es mentira, prefiero mantenerme al margen. No inventen cosas que no son", dijo.

Angie Arizaga asegura que ha dado la vuelta a la página: "Estoy cerrando un año increíble, más que feliz. Estoy estudiando coach, con mi linea de jeans, mi gimnasio y ahora con Los Vílchez, no tengo tiempo para nada más. Estoy enfocada a seguir avanzando profesionalmente".