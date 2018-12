Natalie Vértiz preocupa a fans al hacer grave denuncia en televisión [VIDEO]

La imagen de Natalie Vértiz viene siendo utilizada para promocionar unas pastillas de dudosa procedencia, que según quienes la promueven hacen que las personas bajen de peso de manera inmediata.

Natalie Vértiz utilizó las cámaras de 'La Banda del Chino' para hacer su denuncia de manera pública y señaló que estos productos son promocionados en Instagram bajo el nombre de "Tone 360".

"No tengo ningún contrato con esta marca. Nunca escuché de esta marca. Jamás en mi vida tomé pastillas para bajar de peso. Están lucrando con mi imagen. He luchado para tener una imagen limpia, por ser profesional y por hacer las cosas bien... esto es un tema que escapa de mis manos porque así yo denuncie a la página", señaló Vértiz.

"Están estafando a muchas personas. Nunca he tomado esas pastillas porque considero que tiene un efecto rebote y nadie sabe con qué están hechas", agregó la modelo en su denuncia.

Además, Natalie Vértiz dejó claro que ya tomó cartas sobre el asunto y habrá medidas legales para estas personas que utilizan su imagen para estafar.

"Estamos hablando con la policía para denunciar estas páginas, definitivamente estas personas no van a parar y no sé qué esperan exactamente, pero me da mucha pena, lástima y asco que haya personas que quieran hacerle daño a otras personas", expresó la conductora de 'América Espectáculos'.

Actualmente, Natalie Vértiz se viene enfocando en la conducción y brinda clases en Model Lab para las futuras modelos del Perú.

La denuncia de Natalie Vértiz