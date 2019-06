Pamela Vértiz emite indignante alarma contra abusador de niñas

Pidió intervención de las autoridades. La periodista peruana Pamela Vértiz, conductora del programa 'Día D' que emite ATV, no pudo ocultar su indignación al dar a conocer un caso de abuso sexual a una menor de edad. La historia de la víctima provocó que ella emita un alarma en vivo para que puedan capturar al sujeto de nombre Orlando Almanza Huamán, quien pese haber aceptado haber violado a su hija y hacerle tocamientos indebidos, sigue en libertad.

Pamela Vértiz tomó los primeros minutos de su programa, 'Día D' en ATV', para volver hacer la denuncia pública. Esto fue lo que comentó sobre el caso de abuso sexual que ha generado su indignación por el rechazo de las autoridades correspondientes.

"Usted tiene que recordar este nombre Orlando Almanza Huamán, lo denunciamos aquí en 'Dia D', hace unas semanas. Es el padre que violó sistemáticamente a su hija desde los 5 hasta los 10 años, una niña producto de una violación de este mismo sujeto. Este sujeto sigue no habido. Este sujeto es un violador, un pederasta. No vamos a descansar hasta verlo denunciado. Porque tristemente, este tipo de historias en el Perú son el pan de cada día. Vea el rostro de Orlando Almanza Huamán y no lo olvide nunca más".

Además, la periodista Pamela Vértiz comentó que la menor de edad fue producto de una violación. El sujeto de nombre Orlando Almanza Huamán abusó sexualmente de su vecina cuando él tenía 19 años. Este le pidió tenerla bajo su poder para poder criarla, pero terminó violándola desde los 5 hasta los 10 años de edad. La menor de edad murió a causa de un tumor en el ojo.