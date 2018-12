La foto de Eiza González y 'La Roca' que está generando alboroto en Instagram

La actriz Eiza González forma parte del elenco del spin-off de 'Fast & Furious' y mediante su cuenta de Instagram publicó una imagen donde se luce acompañada del actor y luchador profesional Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca'. En la instantánea la también cantante aparece como su personaje en la entrega de 'Hobbs & Shaw' durante las grabaciones del mencionado film.

En la foto se observa a la joven de 28 años apoyada en una mesa, con un vestido color negro con toques de lencería en la parte superior, mientras que el estadounidense con un vestuario -también negro- y con una ligera sonrisa, tratando de mantener la seriedad.

"What you say D, what you say!... Viva México", (Qué dices D, qué dices)", escribió la actriz mexicana en la citada red social donde cuenta con poco más de 4 millones de seguidores. Mientras que el luchador profesional Dwayne Johnson escribió un extenso texto donde expresa el agrado de que la joven de 28 años esté siendo parte del proyecto.

"En el set de 'Hobbs &Shaw' con Eiza González, mientras ella da vida a su personaje de 'Madam M'. y por "le da vida a su personaje", quiero decir, ella cambió el set y abofeteó a la mierda de Jason Statham. Broma, pero pagaría generosamente con mis galletas de comida engañosa para ver esa bofeteada. Ha sido genial crear personajes nuevos que el público adorará a medida que desarrollamos nuestro 'Fast & Furious Universe'. Cosas divertidas. Bienvenida 'Madam M' a nuestra franquicia. La hemos esperado a ella y a su escuadrón de multiplicadores de fuerza femenina", escribió el luchador profesional en su cuenta de Instagram.

Foto que compartió Eiza González en Instagrma

Noticia sobre el ingreso de Eiza González en el spin-off de 'Rápidos y Furiosos'