Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia: se revela el reto que realizarán en EEG

En la semana final de Esto es Guerra se han preparado varias sorpresas, pero la cual promete ganarse la atención del público es el encuentro que tendrán Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

Si bien hasta hace unas horas no se sabía exactamente que es lo que iban a hacer en el reality, la conductora del espacio, María Pía Copello reveló en el show un breve adelanto de lo que será la participación de ambas.

Según mencionó María Pía Copello, ella se llevó tremenda sorpresa al ver los videos de los ensayos de sus respectivas presentaciones. Es aquí que indicó que Daniela Darcourt y Yahaira Plasenciaira se vienen preparando para cantar en la presentación de la copa de la gran final de Esto es Guerra.

"No lo van a poder creer, yo me quedé asombrada. Vi a Yahaira cantando 'Probablemente' y a Daniela cantando 'Tú'. Yo lo he visto, lo he escuchado, nadie me lo ha contado", dijo la conductora muy emocionada.

Con esta información, la conductora del reality confirma algo que los fans de las respectivas salseras esperaban, verlas juntas cantar en un mismo escenario. Si bien no se ha confirmado si llegarán a compartir segmentos, se espera que ambas puedan tener un breve encuentro en el programa.

Recordemos que la relación Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no ha sido una de las mejores. Hace poco se le volvió a preguntar a la intérprete de "Tú" si cantaría un tema con la flamante ganadora del "Dúo perfecto" y dijo que no.



Daniela Darcourt se une a La India para enfrentar a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt, quien fue la flamante ganadora de 'El dúo perfecto', manifestó en su cuenta de Instagram que se encuentra trabajando en un proyecto musical con la estrella de la música "La India". Ella compartió una serie de fotografías en las que podemos verlas en un estudio de grabación.

Según los comentarios que hay en las fotos que se tomó Darcourt, al parecer, su nueva canción la podría interpretar en la gran final de 'Esto es guerra', en la que se verá cara a cara con Yahaira Plasencia.