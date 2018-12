¿Rodrigo González se burló de la hermana de Cristian Rivero? [VIDEO]

La batalla final de 'Los 4 finalistas' tuvo como ganador a Farik Gripa, quien tras dos veces de haber participado en la competencia consiguió ocupar el primer lugar. Motivo por el cual fue invitado en el programa 'Válgame Dios', donde conversó con Rodrigo González, quien destacó su perseverancia.

"Y aquí está el gran ganador Farik. Persevera y triunfarás ¿Cómo has tomado este apoyo del público?. Y qué bueno porque hay que tener mucha humildad para volver a un programa que necesariamente los resultados fueron lo que tú esperabas, y mira cómo es, porque que es una gran lección para muchos [que pueden decir], no yo no vuelvo, no quiero, no gané y yá", comentó el popular 'Peluchín' al momento de presentar al joven cantante

Comentarios que de pronto fue interrumpido por Ggigi Mitre, quien recordó que una Miss Universo ganó tras algunos intentos; hecho que refleja la constancia y perseverancia por querer lograr algo. Por ello, el conductor de 'Válgame Dios' mencionó a Kristel Aranda, hermana de Christian Rivero, quien participó en el 2017 y este año en el certamen de belleza de Miss Perú; pero que -pese a su intento- no ganó.

"La hermana de Chrisitan [Rivero], también estuvo el año pasado y este (2018) en el Miss Perú", dijo el popular 'Peluchín' a Gige Mitre, quien de inmediato preguntó si la exparticipante ganó el concurso; a lo que Rodrigo González respondió: "no" para de pronto soltar una carcajada que contagió a su compañera y al invitado.

Pese a la risa de Rodrigo González, Gigi Mitre intentó mantener la conversación y decir "Hay que perseverar, luchar".

Presentación de Kristel Aranda cuando postuló para candidata al Miss Perú 2017

Participación de Kristel Aranda en el Miss Perú 2018