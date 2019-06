Melissa Paredes fue elegida Actriz Revelación 2018 por su papel en Ojitos hechiceros

Continuando con su ranking anual, el programa 'En boca de todos' eligió la tarde de este lunes a su "Actriz revelación 2018". Para sorpresa de muchos, la galardonada esta vez fue Melissa Paredes protagonista de la telenovela Ojitos Hechiceros.

La exmodelo compitió en la categoría con su compañera Cielo Torres y Luciana Blomberg, Sofía en De vuelta al barrio. Si bien la intérprete no pudo asistir al programa, ella concedió una entrevista al show desde el set de la telenovela que viene grabando.

Sorprendida por el premio, Melissa Paredes no dudó en agradecer a Michelle (Alexander), productora de ficción, quien le dio la oportunidad para debutar este año en la actuación.

"Estoy muy feliz porque se me abrieron las puertas en la actuación a lo grande. No me voy a cansar de agradecer a Michelle (Alexander), a América Televisión, a todos ustedes y al público que nos acompaña y que me quiere tanto", dijo desde el set de Ojitos Hechiceros 2.



Ojitos hechiceros lo más buscado en Google

Google lanzó su ránking “El año en búsquedas”, una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del 2018 a través de la mirada colectiva de los usuarios.

En nuestro país, por ejemplo, la telenovela de Michelle Alexander, Ojitos Hechiceros, protagonizada por Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo, fue el título de televisión más solicitado en el mencionado buscador en lo que va del 2018.

No en vano la popularidad de la novela es tal, que ya va en su segunda temporada con Ojitos Hechiceros 2. Le siguen otros título como Dragon Ball, Los cuatro finalistas, Cumbia Pop, Mi Esperanza, La casa de Papel, Amar es primavera, VBQ Empezando a vivir, Justica TV y CNN Héroes.