Meghan Markle: la foto que pidió eliminar de Instagram por temor a la reina Isabel II

Hace unos días, Meghan Markle dejó sin palabras a los asistentes a los British Fashion Awards, tras llegar y mostrar su apoyo a la diseñadora de su vestido de novia, Clare Waight Keller.



Luego de su presentación, la joven accedió a posar junto a varios de los presentes e incluso conversar con ellos en el backstage del evento. De entre todas las fotografías hubo una que llamó la atención de los ciberautas y que causó la molestia de la casa real británica.

En ella se puede ver a Markle tocándose su estómago y dejando ver su abultado vientre. La imagen fue tomada detrás del escenario junto a Clare Waight Keller, la gran galardonada de la noche, y la actriz Rosamund Pike, conocida por la película Gone Girl.



Todo hubiera quedado como una simple fotografía más, si es que Meghan Markle, consiente de la viralización de la instantánea, no pidiera a la organización retirarla de las redes sociales de la institución, para así no tener problemas con la casa real y en especial con la reina Isabel.



Así fue que la fotografía artística en blanco y negro de la ex protagonista de Suits, que se publicó en la cuenta oficial de Instagram del British Fashion Council junto a una historia, fueron eliminadas.

Foto eliminada

Historia eliminada





De acuerdo con el portal británico Daily Mail, al Palacio de Kensington no le gustó que la esposa del príncipe Harry posara embarazada en este tipo de fotografías.



"Había algo ostentoso en la forma en que posó y sobre todo sosteniendo su panza de esa manera; además de que llevaba un esmalte de uñas que no es del agrado de la reina”, dijo una fuente.



"No sería sorprendente si, consciente de ello, la misma duquesa pidiera que la retiraran", adelantó la fuente. En su lugar, los organizadores publicaron una foto más convencional de Meghan Markle sobre el escenario.

Nueva imagen