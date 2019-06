Yanet García se alista para el 2019 y publica sexys videos desde el gym

La popularidad de Yanet García viene creciendo a pasos agigantados y todo lo que comparte en Instagram es muy comentado por sus miles de fans en el mundo y unas recientes publicaciones no han sido la excepción.

Se trata de unos videos de la 'Chica del clima' en el gimnasio, donde ella dejó claro que se viene alistando para recibir el 2019 de la mejor manera.

"Enamórate del proceso y los resultados llegarán. Believe in yourself (Cree en ti mismo)", fue la descripción del video de Yanet García en Instagram.

En los videos, la guapa celebridad mexicana lució unos leggins de color negro y quedó demostrado que realmente se esfuerza para lucir su envidiable silueta.

Los fans de Yanet García no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios y la halagaron: "qué gran acondicionamiento y resistencia corporal. No hay duda que te ves maravillosa", "mi respeto para ti, muchas felicidades" y "veo que te esfuerza mucho. Te felicito".

Pese a que algunos dudan si su derrier es "natural", Yanet García se ha encargado de demostrar constantemente que los duros ejercicios y rutinas localizadas le han dado frutos; no obstante, sorprendió a muchos de sus fanáticos tras revelar que tuvo que realizarse a un intervención quirúgica para que se aumente el busto.

Actualmente, Yanet García tiene 28 años y gracias a su profesionalismo y su encantadora personalidad se ha ganado un espacio en la televisión mexicana y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 8 millones de followers.

Además, Yanet García presenta el reporte del clima con una pegajosa canción y es todo un éxito entre los seguidores del programa 'Hoy', espacio televisivo de éxito mundial.

Yanet García dando el reporte del clima en el programa 'Hoy'