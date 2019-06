Elenco de Patito feo se reúne para apoyar a Thelma Fardin [FOTOS]

Tras darse a conocer los abusos cometidos por el actor Juan Darthés, contra varias mujeres en la industria del entretenimiento, el elenco de la telenovela Patito feo, se reunió para apoyar a una de sus integrantes, Thelma Fardin, quien la semana pasada denunció al actor por presunta violación.

Gran parte de los actores que participaron en Patito Feo, se reencontraron tras largos 10 años en los que cada cual hizo su vida. "Este reencuentro. Como lxs quiero", publicó el actor Santiago Talledo.

PUEDES VER Esposa de Juan Darthés lanza fuerte mensaje a Thelma Fardin tras denuncia por violación

En la foto colgada en Instagram, se aprecia a los actores Camila Salazar, Nicole Luis, Brian Vainberg y Juan Manuel Guilera, ex pareja de Fardin. Según reporta Clarín, Guilera contó hace algunos días que Darthés lo llamó poco antes de que el colectivo de Actrices Argentinas y Thelma lo denunciaran. "Quería manipularme para perjudicar a Thelma (...) Me preguntó si recuerdo que yo hace diez años le comenté que Thelma tenía fantasías con él", sostuvo.

Las grandes ausentes en el encuentro fueron las protagonistas de la serie: Laura Esquivel y Brenda Asnicar.

Testimonio de Thelma Fardin

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", manifestó en primera persona la actriz a través de un desgarrador vídeo con el que revelaba lo sucedido en un viaje a Nicaragua en el 2009.