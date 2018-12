Kylie Jenner vuelve a rellenar sus labios, pero el resultado alarma a fans

Los rumores siguen vigentes. La estrella de televisión y empresaria Kylie Jenner vuelve a encontrarse en el ojo de la tormenta luego de publicar una serie de fotografías y videos en la red social Instagram. Pese a que hizo una promesa virtual en la plataforma de no volver a modificar su rostro, la hermana del clan Kardashian no habría cumplido con su objetivo.

Kylie Jenner compartió en la red social Instagram unos contenidos en los que podemos verla en plena sesión de fotos. La empresaria de productos de belleza habría rellenado nuevamente sus labios y muestra de ello son las instantáneas que ha colocado.

Su nuevo aspecto ha provocado el rechazo y las reacciones de los usuarios en la red social Instagram. En ellas se puede ver a Kylie Jenner con los labios "inflados", los cuales logra gracias a los lip fillers que usa desde hace dos años aproximadamente. Los usuarios de la plataforma se pronunciaron en la sección de comentarios, manifestando que tiene una adicción a las modificaciones corporales.

Recordemos que por los meses de mayo y junio, la estrella del reality de televisión 'Keeping Up with the Kardashians' hizo una 'promesa virtual' en la red social Instagram, detallando que iba a apostar por un look natural y que no volvería a rellenar sus labios, dejando que vuelva a su estado natural.

A continuación les dejamos la foto que ha generado una alarma entre los seguidores de Kylie Jenner en Instagram, quienes consideran, en su mayoría, que tiene un problema de aceptación con su propia figura y aspecto.