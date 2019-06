giselle COllao“Es increíble que recuerden a Lucía de ‘Mil oficios’”

Estás en Once machos 2 y en No más novias.

Sí, Once machos es mi primera película. Felizmente este año pude hacer teatro también y grabé algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’, es increíble que todavía recuerden a Lucía de ‘Mil oficios’.

¿No más novias de Big Bang (de No me digas solterona) tiene algo de feminista’?

Sí, creo que los personajes de las mujeres son así, están geniales. El mío, por ejemplo, es una mujer que se está divorciando, empoderada total.

No es lo común en las producciones nacionales, ¿no?

¡Claro! Han sido siempre las sometidas, el cliché. Pero esto me encanta. Yo soy separada y me llevo superbién con el papá de mi hija. Y en Once machos 2, es curioso, pero mi personaje llega a buscar a su antiguo amor, llega a cerrar historias o a continuar, quizá.

En general, a las comedias peruanas les fue bien en taquilla y no en crítica. ¿Qué de diferente tiene esta secuela?

Las críticas siempre sirven no para frenar sino para mejorar. Once machos 2 es familiar, pueden ir los niños con toda confianza, no tienes que taparle los oídos a nadie.

¿Te identificas con alguno de los personajes?

Soy soltera, una madre dedicada y tengo un filtro infalible: mi hija. La pregunta siempre es: ¿podría presentarle este chico? Si la respuesta es sí, entonces podría aceptar una salida (ríe). ❧