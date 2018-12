Bumblebee, regreso a los 80

Nostalgia de los 80. La millonaria franquicia Transformers estrenó cinco películas de la mano del director Michael Bay. La taquilla suma más de 4 mil millones de dólares, pero la crítica parece haberse puesto de acuerdo solo con Bumblebee, considerada hoy la mejor película de la franquicia.

La sexta entrega llega ‘a bordo’ de un escarabajo Volkswagen y es protagonizada por Hailee Steinfeld. Bumblebee es dirigida por Travis Knight, quien declaró que el nuevo concepto fue idea del director de E.T. “La idea original de esta película en realidad fue de Steven Spielberg. Incluso podemos agradecerle por la existencia de esta cinta. Muy en el fondo es una película acerca de las relaciones interpersonales y la hermosa historia de amor entre estos dos personajes”, sostuvo a Yahoo Movie UK.

El adversario de Bumblebee es interpretado por John Cena, exluchador de la WWE. Aquí un extracto de la entrevista que concedió el actor en Los Ángeles.

Bumblebee es la película de Transformers que los fans del dibujo animado original esperaban. ¿Cuál crees que fue la razón por la que esta vez resultó bien?

No estoy diciendo que las anteriores películas de Transformers lo hayan hecho mal (...) Quizá los realizadores no tuvieron la chance antes de salir como una historia como la de Bumblebee y tener un talentoso director como Travis Knight, que volvió sobre la Generación 1 de los dibujos animados. Incluso la manera como se transforman los robots no es tan rápida, es más mecánica y lenta como en los 80, una serie de detalles que son del agrado de los fanáticos más fieles de Transformers, además de una historia y valores que pueden satisfacer a cualquier espectador. Estamos orgullosos de esta película.

Tu personaje no termina de ser ni el ‘bueno’ ni el ‘malo’. ¿Eso lo hizo interesante para ti?

Lo fue, y no me malinterpretes, hubiera sido igual de interesante si era solo el bueno o el malo, pero que tenga muchos más conflictos es más divertido. Le pusimos algo de comedia, lo que es bueno para la película porque la gente ríe y muestra que a pesar de ser un protector, también tiene la mente abierta, haciéndolo un diferente tipo de adversario para Bumblebee.

Tu personaje tiene momentos muy cómicos. ¿Has encontrado ahí tu propio estilo?

No me atrevería a decir eso porque parecería que lo he buscado y no es así. Sí, he hecho comedia últimamente pero no es por comodidad o porque piense que es lo mejor para mí, sino porque me gustaron los proyectos. Soy consciente, cuando salí de la WWE, de lo que se trataba era de aprovechar las ofertas que recibía, hacerme un nombre, convertirme en un actor. Hoy tengo la fortuna de recibir mejores proyectos, imagino que han visto esa cualidad en mí .

¿Cómo tomas los buenos comentarios del público y crítica a favor de Bumblebee?

No diría que siento alivio, porque en este caso creía en esta es una buena película, pero ese soy yo, nunca sé cómo puede reaccionar el público. He visto la respuesta y se siente bien saber que hay buenos comentarios, las críticas son buenas, pero personalmente me alegro más al saber que los fanáticos están contentos con lo que hemos entregado. Finalmente, las películas las hacemos para ellos. (Maykoll Calderón)❧

