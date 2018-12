Miss Universo 2018: Miss Irlanda troleó en vivo a Steve Harvey [VIDEO]

Se vive el minuto a minuto del Miss Universo 2018 con los mejores ánimos y así lo hacen notar las concursantes del certamen de belleza. Esta vez, la Miss Irlanda, Grainne Gallanagh, bromeó al presentador Steve Harvey delante de todos luego se que conociera y no leyó la saga de Harry Potter.

Luego que se conociera que la miss Polonia, Bélgica, Gran Bretaña y Hungría pasaran a la siguiente ronda, Irlanda fue la quinta del grupo de Europa y no dudó en mostrar su alegría y bromear al estadounidense con un comentario. “Has leído los libros de Harry Potter. No una, ni dos, sino tres veces. ¿Te das cuenta que todo termina en lo mismo?”, señaló Steve Harvey ante la sorpresa de Grainne Gallanagh y ella no dudó en contestarle con una pregunta.

“Te contestaré con una pregunta ¿Has leído Harry Potter?”, comentó la miss de 24 años ante la admiración de los asistentes y televidentes. “Yo ni siquiera sé quién es Harry Potter”, comentó el estadounidense. “Si lo hubieses leído hubieras entendido porque los he leído tres veces”, comentó sonrientes Miss Irlanda, pero Steve Harvey no se quedó callado y le contestó con ironía: “Si leyera Harry Potter estaría misio”.

En las redes sociales el suceso fue muy comentado y los cibernautas no dudaron en bromear con algunos memes.



Miss Jamaica (Emily Sara-Claire Maddison), Miss Puerto Rico (Kiara Liz Ortega Delgado), Miss Canadá (Marta Stępien), Miss Costa Rica (Natalia Carvajal), Miss Curazao (Monica Akisha Albert Guzman), Miss Irlanda (Grainne Lucia Gallanagh), Miss Hungría (Enikő Kecskès ), Miss Gran Bretaña (De-Anne Kentish Rogers), Miss Bélgica (Zoé Brunet), Miss Polonia (Magdalena Swat), Miss Tailandia (Sophida Kanchanarin), Miss Vietnam (H'Hen Ni), Miss Nepal (Manita Devkota) , Miss Filipinas (Catriona Gray), Miss Sudáfrica (Tamaryn Green).