Mayra Goñi canta a capella y resultado asombra a fans [VIDEO]

Mayra Goñi se hizo conocida en el mundo de la televisión por su talento en la actuación, pero ahora quiere ganarse un espacio en la industria musical y aprovecha cada oportunidad para demostrar su talento para el canto.

Una reciente publicación en Instagram da fe de ello luego que Mayra Goñi decidió cantar su tema 'Karma' a capella. Con distintos historiales en la red social, la joven artista interpretó su canción sin ayuda y sin arreglos en su voz.

Según se pudo escuchar en los Instagram Stories, Mayra Goñi sonó muy profesional y se mostró muy segura de su talento. Además, la cantante no soltó gallo alguno.

Con este reciente lanzamiento, Mayra Goñi dejó claro que no solo tiene talento para la actuación. Ella ya gozó del éxito en la industria musical por temas como 'Sola y soltera', 'Maldito' y 'El Mundo de Mis Sueños'.

Mayra Goñi cuenta con gran popularidad en las redes sociales y ello se ve reflejado en Instagram, donde la cantante y actriz tiene más de un millón y medio de seguidores.

La actriz de 26 años aprovecha este espacio cibernético y comparte sensuales imágenes que generan una serie de reacciones por parte de los fans, además se luce al lado de su pareja, Fabio Agostini, con quien lleva varios meses de relación.

Escucha 'Karma' de Mayra Goñi

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi

El español Fabio Agostini fue quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.

Se deslizó en las redes sociales que Mayra Goñi se había enfadado con Fabio Agostini por no acompañarla en la inauguración de su primera empresa, una tienda de ropa ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra.