Milagros Leiva e Indira Huilca se enfrentan en redes sociales por polémica encuesta [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Twitter, Milagros Leiva publicó un polémico mensaje. "Cuál ha sido la noticia más dolorosa del 2018", fue la frase que acompañó a la encuesta donde puso tres opciones: Eyvi Ágreda quemada, Estela muerta en cilindro, Bebé de 1 mes violada murió.

PUEDES VER Rodrigo González arremete contra Milagros Leiva tras polémica encuesta [FOTOS]

Los usuarios rápidamente reaccionaron y se mostraron indignados. La página de Twitter de 'Paro Internacional de Mujeres Perú' compartió una captura de pantalla del mensaje de la periodista y lo compartió con la siguiente descripción: "Increíble la insensibilidad de Milagros Leiva en su encuesta/ranking del dolor. Todas las niñas y mujeres víctimas de violencia nos duelen. Es evidente por la manera en que las mencionas que a ti no. #NosEstánMatando y no somos un ranking". En esta publicación fue etiqueta la congresista Indira Huilca, quien no dudó en responder.

"Basta! Hay otras maneras de generar corriente de opinión en los medios sobre la terrible violencia que vivimos las mujeres. Cada mujer, cada proyecto de vida es incomparable. Un feminicidio o una violación no puede ser objeto de un ranking!", fue la respuesta que dio la congresista sin imaginar que Leiva lo leería y respondería un par de horas después.

"¿Qué le puedo decir? Me hubiera encantado escucharla levantando la voz para defender a las 138 mujeres asesinadas incluyendo a esta bebita; o viéndola trabajar para evitar los feminicidios. Ojalá el 2019 lo hagan. Buenas noches señora congresista", fue el mensaje que envío Milagros Leiva. A lo que la congresista respondió que lo que se necesita es información de calidad, no morbo al abordar los casos sobre violencia a la mujer, además le recomendó que para el año que viene debe informarse sobre las leyes que aprobaron durante el 2018.

La periodista no dejó de responder el último mensaje de la congresista y le aseguró que está muy informada, además señaló que no solo basta con hacer leyes, sino que hay que fiscalizar. "Y si cree que no sirvo para defender a las mujeres está en todo su derecho, no piensan lo mismo las mujeres que han solucionado sus casos gracias a la denuncias. Gracias igual por sus palabras. Saludos", finalizó Milagros Leiva.