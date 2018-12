Milett Figueroa no descarta protagonizar obra Pantaleón y las visitadoras

La modelo y joven actriz Milett Figueroa se refirió a los proyectos que se vienen en 2019. "Hay muchas sorpresas de las que aún no puedo hablar", mencionó para luego referirse a la posibilidad de protagonizar la obra Pantaleón y las visitadoras que alista Tondero junto con Los Productores. "Bueno hay proyectos así que ya se verá... No puedo decir nada porque todavía no está confirmado pero si hay proyectos interesantes y ya la gente encargada de comentarlo se encargará de anunciarlo en su momento".

Milett contó que cierra el 2018 de la mejor manera. "Estoy súper agradecida por toda la gente que confió en mi y en mi trabajo y agradecida con el público que me haya recibido en sus casas a través de la tele y por todo el cariño que mi brinda que de hecho es mutuo", dijo tras asegurar que se seguirá cultivando tanto en baile, canto y en actuación. "Me fascina todo lo que tiene que ver con el arte así que siempre busco que enriquecerme y seguir capacitándome".

Respecto al amor, la popular 'Ninfa' en De vuelta al barrio, aclaró que se encuentra sin pareja. "Estoy súper tranquila y si estoy sin pareja qué importa porque realmente uno nunca está sola y en el camino conoce personas que nos acompañan y nos enseñan. Realmente estoy sola pero no me falta nada, estoy feliz", dijo ¿Si me he vuelto más exigente? El tiempo me ha ayudado a confiar más en mi, en mis capacidades y a darle amor a la gente que quiero".

Sobre estas fiestas navideñas, Milett contó que las celebrará en familia. "La pasamos siempre unidos, reflexionamos sobre lo que nos ha pasado en el año que normalmente no se habla día a día y decirnos que nos amamos, una palabra tan importante que no solemos decirnos". Respecto al año nuevo anunció que se irá de viaje y aprovechará para desconectarse de las redes y reflexionar sobre su vida y su carrera.