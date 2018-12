Brunella Horna se pronuncia tras rumor de ser el reemplazo de Karen Schwarz [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brunella Horna aprovechó de aclarar los rumores sobre su llegada a Panamericana Televisión en el 2019 como reemplazo de Karen Schwarz, quien en la actualidad conduce 'En Exclusiva'.

La modelo, a través de una historia de Instagram, publicó una fotografía donde se puede leer: "Brunella Horna reemplazará a Karen Schwarz el 2019 en Panamericana Televisión. La rubia tiene como principal sponsor a su novio Richard Acuña".

Brunella escribió encima de la foto lo siguiente: "¿Así? Recién me entero. Mejor me río" y le agregó una imagen donde se lee "Fake" que en español significa falso.

Hace unos días, la modelo ya se había referido al tema de su ingreso a la televisión. “Es cierto que estuve en la preventa de Panamericana. Cuando me hicieron la propuesta para conducir me dio miedo porque es algo totalmente nuevo, pero creo que arriesgar no cuesta nada. Pero no puedo anunciar nada aún porque no hay nada cerrado”

La modelo continúa concentrada con sus tiendas, hace menos de una semana inauguró un nuevo local en Gamarra, con lo que suma 15 tiendas a nivel nacional. Tal como lo ha mencionado en ocasiones anteriores, Brunella Horna se encuentra avanzando con su emprendimiento por la ayuda se sus padres, quienes además son sus socios. Así también siempre hace hincapié que el congresista Richard Acuña no tiene nada que ver con su negocio: "Richard no tiene nada que ver acá, ni él ni nadie, ni involucro a mis parejas en mis negocios”, mencionó la modelo en entrevista.