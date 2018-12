Karen Dejo se alzó con la copa de la edición especial de 'El Gran Show' [VIDEO]

'El Gran Show' volvió este último sábado, pero en una edición especial. Milett Figueroa, Karen Dejo, Paloma Fiuza, Maricielo Effio, Óscar Del Portal, Emilia Drago y Coto Hernández fueron los invitados a participar, el ganador se llevaría 40 mil soles los que serían entregados a una institución.

La edición especial se realizó por la celebración de los 60 años de América TV. Si bien todos los participantes hicieron su mayor esfuerzo en la pista de baile, fue Karen Dejo quien sorprendió al jurado a tal punto de lograr 47 puntos, lo que le alcanzó para alzarse con la copa.

Con la victoria de Karen, el Albergue de Ancianos San Lucas ubicado en el Callao fue el beneficiado con el dinero, la representante del albergue agradeció a Gisela y al programa por el premio.

Sin embargo, antes de iniciar su participación Karen Dejo se animó a referirse de su relación con Lucas Piró. "Mi historia con Lucas no ha terminado", aseguró a Gisela Valcárcel.

Reveló que tuvieron un problema, pero que lo están superando juntos. "Es más, está afuera y me gusta que esté afuera porque eso es indicio de que ambos queremos solucionar las cosas por más difícil que parezca seguir adelante", agregó. Señalo además que el problema no se debe a falta de amor. "Cuando uno tiene una relación con miras al futuro verdadero, no es para jugar un rato. Yo si estoy con alguien es para adelante, hasta el final de mis días", finalizó.

Al terminar el programa Gisela Valcárcel anunció que el próximo sábado realizarán un concierto de Navidad.