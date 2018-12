Ex de Ariana Grande preocupa a fans: "Ya no quiero estar en esta tierra"

Ex de Ariana Grande alarmó a sus fans de redes sociales. Pete Davidson, humorista de 'Saturday Night Live', publicó un alarmante mensaje en su perfil de Instagram.

Tras el preocupante texto difundido en Instagram, Pete Davidson habría cerrado su cuenta de dicha red social, incrementando más las alarmas en torno a lo que podría estar pasando con el ex de Ariana Grande.

Según medios internacionales, Pete Davidson padece de borderline (trastorno límite de la personalidad) y que anteriormente el humorista de 'Saturday Night Live' vivió un fuerte cuadro depresivo que se potenció luego de su ruptura con Ariana Grande hace algunos meses.

De acuerdo con TMZ, diversos seguidores de Pete Davidson, alarmados por la integridad del humorista, advirtieron a la policía y ,de inmediato, los efectivos enviaron una unidad a su domicilio para asegurarse que el ex de Ariana Grande esté a buen recaudo.

El ex de Ariana Grande no fue encontrado en la dirección de su hogar, porque según los primeros reportes recogidos por la policía local, el comediante se encontraría ensayando para una presentación de esta noche (sábado 15) en el programa.

"Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo resistir", se lee en la primera parte del alarmante mensaje que dejó Pete Davidson.

"Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije", acotó en su texto que ha generado más de una reacción en la esfera virtual.

Fanáticos del humorista han tomado el mensaje como una señal de que algo no anda bien en el ex de Ariana Grande. Hasta el cierre de este informe, no se ha dado con el paradero real de Pete Davidson.