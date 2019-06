Jennifer López enfureció con fan que golpeó a su madre mientras le pedía autógrafo

Tremendo susto se llevó Jennifer López y su madre, Guadalupe Rodríguez, hace unos días cuando ambas se dirigían a una entrevista que iba a dar la "Diva del Bronx" en una radio de Nueva York.

La intérprete de "Dinero" fue sorprendida por un grupo de sus fans que la esperaban fuera de la radio junto a varios periodistas. Al momento de bajar de su carro, Jennifer López fue resguardada por personal de seguridad; lo que no se habían percatado ellos era que su madre no había terminado de subir por completo a la acera, por lo que quedó rezagada. Cuando la cantante se percató de este hecho quiso alcanzarla, pero la mujer ya había sido golpeada por su seguidor.

Como se ve en las imágenes, un fanático intentó alcanzar a JLo una foto suya para que la firme, pero al momento de hacerlo golpeó a Guadalupe Rodríguez en la cara. En un video compartido en Instagram se puede ver como la mujer se toma el rostro tras el impacto.



En el video difundido en la red social se le puede ver a Jennifer López reaccionar de inmediato y agarrar de la mano a su madre para poder caminar juntas. Visiblemente molesta, ella verificó que el golpe no le hubiera causado un daño en el rostro.

Por suerte el golpe no pasó a mayores, pero la situación llegó no solo a incomodar a JLo sino también a asustarla, ya que la avalancha humana no la dejó avanzar con tranquilidad.



Jennifer López revela que tuvo intimidad mientras grababa película

Todo ocurrió en el programa estadounidense What Happens Live, a donde Jennifer López acudió para promocionar su película “Second Act” con su compañera de elenco Leah Remini.

JLo participó del juego ‘Yo nunca’ y respondió a la afirmación del conductor Andy Cohen “Yo nunca me he enganchado en mi tráiler”, tal como se ve el video viral de YouTube.

Remini negó que alguna vez lo haya hecho, pero Jennifer Lópezbebió de su vaso y asintió que lo había hecho, mientras su compañera le preguntó totalmente sorprendida ‘¿lo hiciste?’.

De acuerdo al video de YouTube, López intentó justificarse diciendo que básicamente "vivía" dentro del set de grabación, por lo que era usual tener relaciones sexuales durante el rodaje.