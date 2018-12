Lorena Álvarez sorprende al bailar al ritmo de una tecnocumbia [VIDEO]

Lorena Álvarez , periodista de Latina, vida al máximo el mes de diciembre, no solo ha compartido imágenes de la sesión de fotos que se realizó junto a su familia previo a celebrar la Navidad, sino también que demuestra que demuestra que, pese a tener 33 años y tener un hijo, todavía recuerda las antiguas canciones que eran muy sonadas en las emisoras radiales.

La conductora de '90 noche' compartió en sus Instagram Stories un video donde se le muy emocionada cantando y realizando la coreografía de "Ven a bailar", recodada tecnocumbia del grupo Euforia, muy bailado a finales de los 90 e inicios del año 2000.

"Siempre hay que darse tiempo para divertirse con los amigos. Tantos años han pasado y todavía me acuerdo o más o menos de los pasos...me encanta la tecnocumbia. Esta canción la baile en mis quince", fue la leyenda que escribió la periodista Lorena Álvarez para publicar el clip.

Horas más tarde, la conductora de televisión también se dio tiempo para escribir un mensaje de agradecimiento tras sumar los 100 mil seguidores en Instagram.



"Gracias por acompañarme en mi día a día que va mucho más allá de mi trabajo en pantalla. Este medio me permite mostrarles qué me pasa, lo que me gusta, qué hago, mi vida de mamá, profesora, escritora, lo que me motiva, lo que me gusta comer y hasta qué pienso sobre diferentes temas cotidianos o de coyuntura", escribió la periodista de Latina.

"Las cámaras pueden apagarse pero aquí seguimos siempre a un story de distancia. Me encanta compartir e interactuar con todos. Sigamos con la buena vibra", añadió Lorena Álvarez, quien recibió las felicitaciones de sus fieles admiradores.

Video de la periodista Lorena Álvarez realizando la coreografía de "Ven a bailar" de Euforia

La coreografía de "Ben a bailar" de Euforia