Tula Rodríguez se equivoca en programa y Ricardo Rondón le llama la atención en vivo

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, pasó un incómodo momento en vivo en el programa que presenta junto a Maju Mantilla, Carloncho y Ricardo Rondón, "En boca de todos" de América Televisión.

Mientras conversaba con Melissa Klug, la esposa de Javier Carmona al parecer no recordó la pauta del programa y no pudo continuar con normalidad el show. El impase no pasó desapercibido por Rondón quien no dudó en llamarle la atención.

"Continúa Tula por favor. A ver qué sigue ya que tú sí estás en el programa", le solicitó Ricardo Rondón durante el programa y ante sorpresa de sus compañeros.

Ante la llamada de atención, Tula Rodríguez reaccionó nerviosa y respondió que continuaba una 'premiación', cuando era todo lo contrario, seguía un informe sobre los regalos perfectos de Navidad para los integrantes de Esto Es Guerra.

Ante su respuesta, Ricardo Rondón no se quedó callado y dijo que extrañaba en la televisión a figuras de la talla de Luis Ángel Pinasco y Sonia Oquendo, recordados conductora del programa 'Triki Trak'.

"Como extraño a Sonia Oquendo, cómo extraño a Luis Angel Pinasco", exclamó en son de broma Rondón, mientras que Tula Rodríguez se reía cubriéndose el rostro.





Sin pensarlo dos veces y ante los reclamos de Maju Mantilla, Carloncho y Ricardo Rondón, Tula Rodríguez pidió ayuda a la producción del programa.

"Producción me puede ayudar con la pauta", pidió la animadora entre risas. "Tú tienes que saber qué viene. No, Tula, hasta Melissa Klug que es la invitada sabe qué es lo que se viene. Presenta tú, Melissa", le contestó su compañero.