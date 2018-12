Antonio Pavón citado por Policía de Extranjería tras acusaciones de racismo

Antonio Pavón, quien en los últimos días estuvo en vuelto en un caso de racismo, fue citado por la Policía de Extranjería en el marco de las investigaciones que se vienen realizando al respecto.

Como se recuerda, su ex amiga Aneth Acosta expuso audios donde acusa a Pavón Galán de lanzar una gran cantidad de graves insultos racistas contra su persona. Días atrás ambos personajes tuvieron un tenso encuentro vía telefónica en el programa 'Válagame Dios', donde el torero no solo pidió perdón por sus palabras, sino también habló por qué reaccionó de esa manera.

En conversación con 'Válgame Dios', Antonio Pavón dijo que ante las autoridades expresó sus disculpas por lo sucedido e indicó que todo se trató de 'una discusión entre dos amigos'.

“He ido porque me había citado la Policía de Extranjería, porque se ha iniciado una investigación con todo el escándalo que ha ocasionado la señorita Aneth Acosta. Entonces yo he reiterado que he pedido disculpas públicamente, también lo hice personalmente y que entiendo que se había usado un vocabulario muy feo. Pero sí he hecho entender que en ningún momento yo quería ofender a nadie, que había sido una discusión entre dos amigos, una conversación privada que no tenía por qué hacerse pública”, contó el torero.



El informe emitido por el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre también contó con la presencia de Aneth Acosta, ex amiga de Antonio Pavón, quien dijo que ella no tomó ninguna acción legal contra el torero, por lo que en la investigación que sigue la policía 'no puede hacer nada'.

“Yo no he tomado ninguna medida, pero la gente del gobierno ha actuado de oficio, cosa que yo no puedo evitar. Tampoco puedo evadir mi responsabilidad de ir a declarar, porque uno no puede oponerse a lo que la ley manda, si me piden que vaya tengo que ir a declarar”, señaló.