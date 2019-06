Angie Arizaga cuando le preguntan por Fabio Agostini: "Yo respeto a Mayra Goñi"

Luego que Fabio Agostini demostró abiertamente que se siente atraído por Angie Arizaga. La integrante de 'Esto es Guerra' fue entrevistada en el programa 'En boca de todos' y se refirió al respecto.

La popular "Negrita" habló de Fabio Agostini luego que Santi Lesmes le consultó si habría la posibilidad de que ella tenga una cita con la expareja sentimental de Mayra Goñi.

Ante la insistencia del panelista español, Angie Arizaga señaló tajantemente: "Somos amigos, compañeros de trabajo y yo respeto. Mayra (Goñi) es mi amiga".

Así es, Angie Arizaga dejó claro que pese a que recibió halagos de Fabio Agostini en señal abierta, ella no saldría con su compañero de 'Esto es Guerra' porque se trata de la expareja de su amiga Mayra Goñi, con quien comparte roles en la telenovela 'Los Vilchez'.

Fabio Agotini y el día que sedujo a Angie Arizaga

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi:

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.