Juliana Oxenford y su curiosa respuesta tras disculpas públicas de Gerson Taype

Juliana Oxenford se casó el pasado 1 de diciembre con el publicista Milovan Radovic, donde distintas estrellas de la televisión se hicieron presente para ser parte de esta historia de amor.

Sin embargo, no todos los invitados pudieron asistir. Tal es el caso del periodista Gerson Taype, quien no pudo hacerse presente a la ceremonia por problemas en su salud.

Pese a que Gerson Taype se disculpó personalmente con Juliana Oxenford, el periodista deportivo vio necesario pedir perdón en señal abierta y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo durante una entrevista en radio Capital.

"Quiero por favor dirigirme a la 'Señora J' (por Juliana Oxenford). Quiero que me disculpe y perdone de todo corazón que no haya podido asistir a su matrimonio. Hoy me acerqué hablar personalmente con ella porque estas cosas se hacen de manera personal y no quise interrumpir su luna de miel por más que ella diga que no ha tenido luna de miel", expresó Gerson Taype.

"Entiendo la molestia de 'La flaca', pero yo le puse las razones por las que no pude ir porque tuve un accidente y estaba con descanso médico. Obviamente no podía moverme", agregó el periodista de Latina.

La respuesta de Juliana Oxenford en Twitter

Ante las disculpas públicas de su colega, Juliana Oxenford se pronunció en su cuenta de Twitter y señaló lo siguiente: "Lo pensaré. No me convences".

Los seguidores de ambos periodistas no fueron ajenos a esta situación e invadieron la red social con curiosos mensajes: "Yo aún en silla de ruedas hubiera ido, claro si me invitabas", "no lo perdones. Una no se casa todos los años" y "hazlo cantar en vivo".

Gerson Taype y el día que le prometió a Juliana Oxenford bailar el día de su boda