Atacan a Leonard León por ser 'poco cariñoso' con hijos de Karla Tarazona

Pasando por una bella etapa. El cantante de cumbia Leonard León, quien evita aparecer en los medios de comunicación para responder a su expareja Karla Tarazona, se encuentra ansioso por la llegada de su hija con su actual pareja, Olenka Cuba. En la red social Instagram se pueden ver varias publicaciones tiernas de ambos con la pancita donde se encuentra la pequeña Maylen Alanna León Cuba.

Recientemente, la pareja de Leonard León compartió un video en Instagram donde se puede ver al cantante cerca de su barriga, cantándole el tema 'muñequita linda'. Los usuarios de la red social no dudaron en pronunciarse en la sección de comentarios y más de uno resaltó lo "poco cariñoso" que es con los hijos de Karla Tarazona en comparación con la actitud que tiene con su nueva pareja en estado de gestación.

Ante la ola de críticas en contra de Leonard León, Olenka Cuba no dudó en responder por medio de su cuenta personal de Instagram. "No seas tan imprudente y respeta la publicación de mi hija, si no te gusta simplemente no me sigas ok, tu comentarios está de más, no seas ignorante al escribir sin saber".

Comparten el día a día del embarazo

La pareja de Leonard León compartió en Instagram una foto de su ecografía junto con una tierna dedicatoria. "Mi bebita preciosa, nos has hecho sufrir para la foto. Mi Maylen Alanna León Cuba, ya queremos tenerte en nuestros brazos toda la familia. Te esperamos con ansias, mi princesita", señaló.