Olga Tañón

La Mujer de Fuego se reencuentra con su público peruano y llega para ofrecer un show en el centro de Lima.

La Tañón arribará directamente de Chile donde se presentó por primera vez en el Teatro Caupolicán, y tras terminar su gira por el país sureño tomará un vuelo privado que la traerá a Lima

Esta vez, la cantante llegará acompañada de su staff de 18 personas entre músicos, coros y técnicos para presentar por primera vez su espectáculo titulado “The One and Only Show”. Por otro lado, la agrupación femenina Son Tentación estará en la apertura de la fecha con sus nuevas integrantes desde las 9 p.m. con un repertorio que promete calentar la noche durante 60 minutos.

Cuándo: Sábado 15 de diciembre. 9 p.m.

Dónde: Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Cuánto: Teleticket de Wong y Metro. Los precios van desde s/ 146 la VIP y s/ 272 la PLATINUM.

Los Mirlos

La legendaria agrupación de cumbia que difunde música y cultura de la amazonía peruana, ofrecerá dos show con toques navideños dirigido a todos los amantes de su contagioso ritmo.

cuándo: Viernes en La Feria de Barranco.

Dónde: Jr. Unión 108 – Barranco. Desde las 7:30 p.m.

Cuánto: Venta en boletería.

Don Porfirio

Espacio importantísimo, fundado por don Abelardo Vásquez Díaz, donde se difunde respetuosamente la música criolla y las danzas costeñas y afroperuanas, la peña Don Porfirio presenta sus tradicionales espectáculos de jarana.

cuándo: Viernes 14 de diciembre.

Dónde: Calle Manuel Segura 115, Barranco.

Cuánto: Teléfono 4773119.