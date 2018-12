Bad Bunny afirma que todavía no se ha escuchado lo mejor de su música

A sus escasos 24 años, el artista puertorriqueño Bad Bunny se ha consolidado como una de las principales figuras del mundo del trap.

En una reciente conferencia de prensa en Miami, el intérprete de "Desde el corazón" se confesó ante la prensa y afirmó que sus fans y el público en general todavía no conocen lo más selecto de su música.

"Estoy convencido de que mis mejores canciones aún no han salido", indicó Bad Bunny después de interpretar su tema "MIA" junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision "Nuestra belleza latina".

El popular "conejo malo" dijo además que una de sus metas para el próximo año es hacer "buena música y sobre todo real".

Así también afirmó que quiere seguir manteniendo los pies sobre la tierra y continuar con la humildad que lo caracteriza. "Me mantiene ubicado la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca", aseguró. "Yo no hago esto por fama. Yo solo soy un muchacho que cumplió sus sueños y sigue trabajando para eso", agregó Bad Bunny.

Su tema “MIA” es una de las colaboraciones más exitosas del cantante de trap con artistas internacionales en el 2018. Entre sus colaboraciones más destacadas tenemos con Jennifer López, Enrique Iglesias, Cardi B., Will Smith y Marc Anthony.

Hace unos días "MIA" obtuvo el primer lugar de las canciones latinas "hot" de la cartelera Billboard y se colocó como la más escuchada vía streaming. Además, es la segunda canción más vendida en español en Estados Unidos.