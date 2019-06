Critican a Miss USA por burlarse de Miss Vietnam y Miss Camboya [VIDEO]

No solo ngela Ponce ha acaparado la atención de la prensa por su participación en el Miss Universo 2018. En las últimas horas la modelo española que ha hecho noticia es la Miss Estados Unidos.

Sarah Rose Summers, la representante de Estados Unidos en la edición 67 del Miss Universo, ha recibido una avalancha de críticas en las redes sociales por burlarse de Miss Vietnam (H’Hen Nie) y Miss Camboya (Rern Sinat) en el certamen de belleza que se realiza en Tailandia.

En un material que se subió a Instagram y que ya circula en Internet, se puede observar que la estadounidense de 24 años criticó el hecho de que sus compañeras Rern Sinat y H’Hen Nie no hablen el inglés tan bien como ella.

Los videos que habrían salido de un Instagram Live de la cuenta de Miss Colombia, Valeria Morales. Además de la sudamericana, en el material aparecen Miss Australia (Fracesca Hung) y Miss USA..



"¿Qué les parece Miss Vietnam, Nie?", le preguntó Sarah Rose Summers a las mujeres durante el video. "Es tan tierna, hace como si supiera mucho inglés y luego le preguntas algo después de tener toda un conversación con ella y hace así: [asiente con una sonrisa y se va]", respondió la norteamericana antes de reírse. "Es adorable", añade.

"¿Cómo?", le pregunta Valeria Morales, a lo que Summers vuelve a hacer la imitación.

En otro material, la miss nativa de Nebraska también se burla de la modelo Rern Sinat. "Miss Camboya está aquí y no sabe inglés, nadie sabe hablar de su idioma, ¿puedes creerlo?", se preguntó. "Fracesca dijo que se debe sentir tan aislada, yo dije que sí, [debe ser] muy confuso todo el tiempo".

Además de reírse de las declaraciones de Summers, Miss Australia señaló lo difícil que debe ser para los participantes que no hablan inglés confiar en Google Translate, a lo que Summers respondió: "Pobre Camboya".



Al segundo se gira hacia la Señorita Colombia y le dice: "Al menos tú hablas muy bien inglés y tienes tu español".



Como era de esperar, rápidamente Sarah Rose Summers y sus amigas fueron criticadas duramente en las redes sociales. Este hecho sucede a tan solo unos días de la gala final del Miss Universo 2018.

"¡Estás en una competencia llamada Miss Universo y no en una clase de inglés, querida!", "No creo que sea un buen ejemplo de una reina” y "Bueno, de verdad no quiero ver a la próxima miss universo diciendo cosas como esta", fueron algunos de los comentarios.