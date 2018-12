Hija de Alan García cambia de look y deja desafiante mensaje

Carla García es conocida por ser la hija del exmandatario Alan García, pero en los últimos días fue protagonista de la noticia por la confesión que hizo Beto Ortiz, su mejor amigo, sobre ella.

En su programa de ATV, el periodista peruano utilizó varios minutos de ‘Beto a saber’ para contar que una de las razones por las que no habla de Alan García tiene que ver con la gran amistad que tiene con su hija Carla García.

"Todos ustedes lo saben. Soy mejor amigo de su hija Carla García. Nos queremos un montón, y esto puede representar un conflicto de intereses. Es imposible ser objetivo cuando uno sabe que va a afectar a una persona a la que uno ama. Yo amo a Carla García, pero no amo a su papá”, expresó Beto Ortiz durante su monólogo en ATV.



Según Beto Ortiz, él es amigo de Carla García, no de su familia. Además dejó en claro que su amistad con la hija de Alan García es más importante para él. “Si tuviera que escoger entre este programa, escojo a Carla; si tuviera que escoger entre la televisión y Carla, escojo a Carla; si tengo que escoger a ustedes y el Perú y Carla, escojo a Carla. ¿Eso es objetividad periodística? No, es absolutamente subjetivo. Ese soy yo y esa es mi circunstancia”, indicó.





En esta oportunidad Carla García vuelve a ser noticia pero no por su padre o por su amistad con Beto Ortiz, sino por su reciente publicación en Instagram.

Carla, hija del exmandatario Alan García, impactó a sus amigos, familiares y seguidores de Instagram por su nueva apariencia. Junto a la foto, la joven dio a conocer sus “dos noticias”.

“Primero la grande y colectiva. Es verano y ya hay mangos increíbles en todos lados. Mi casa huele entera a mango hoy, por ejemplo. Ya, era eso. Manden recetas de cosas con mango porfa”, expresó Carla García sobre la nueva temporada de mencionada fruta.

Luego dejó un desafiante mensaje para a todos aquellos que se atrevan a cuestionarla. “La segunda noticia es que me corté el pelo y me hice color, pero claro a ti qué. Yo contenta sin embargo”, concluyó la hija de Alan García en Instagram.