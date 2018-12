Miss Universo 2018: Candidata hace historia con su look y roba aplausos en show

Cada vez falta menos para saber quién será la próxima Miss Universo 2018. El evento, que este año tiene como sede Tailandia, viene sorprendiendo a más de un televidente que sigue arduamente a cada una de las candidatas.

Quien se ha robado toda la atención ha sido Nikol Reznikov, representante de Israel. La joven decidió arriesgar en su presentación de traje de noche de las preliminares y dejó de lado el sexys vestido que acostumbran a utilizar las candidatas en esta parte del certamen.

Durante la competencia del Miss Universo 2018, Nikol Reznikov marcó un hito en uno de los desfiles al no lucir el convencional vestido de gala, sino un traje de dos piezas conformado por un saco y un pantalón.

Pant suit is giving us all the feels 🙌



The Preliminary Competition is LIVE tune in now https://t.co/FmYSy2ZQx1 pic.twitter.com/Qv0V91YI7x