Thelma Fardin revela llamadas de Juan Darthés tras haber sido abusada por el actor

Thelma Fardin volvió a pronunciarse sobre el abuso sexual que sufrió a manos de Juan Darthés, hecho que conmocionó a todo Argentina tras salir a la luz un desgarrador vídeo donde contaba su historia. Hoy la actriz confesó lo que sucedió tras haber sido víctima de violación sexual en el hotel de Nicaragua, cuando pertenecía a la telenovela 'Patito Feo'.

Thelma confesó el ataque sexual en una conferencia de prensa, donde fue apoyada por el colectivo Actrices Argentinas. En la cinta dio detalles del macabro momento junto al actor en una habitación de hotel cuando solo tenía 16 años. Hoy la joven dio más detalles, confirmando que la agresión no quedó allí.

“Hace unos meses, revolviendo todo esto, estaba camino a terapia, y me pareció cruzarlo. Vi una persona en la calle, no era él pero se parecía, y me paralicé. Entonces pensé que si a uno le pasa esto, es porque hay que hablarlo, elaborarlo”, comentó la actriz para 'Radio con voz'.

“Después de la violación me fui al cuarto y pasé la noche sola. Descolgué el teléfono porque (Darthés) no paraba de llamarme. Como usaba el despertador de la recepción del hotel, me quedé despierta toda la noche porque tenía miedo de perder el avión a Buenos Aires al otro día”, comentó Thelma Fardin, sobre lo sucedido tras el abuso sexual.

La joven reveló que tuvo que "soportar la noche sola" y contó lo sucedido al siguiente día en el avión cuando iba con dos compañeras, quienes quedaron "paralizadas". “Más allá de que yo tengo perfil súper bajo, a mí se me empezó a hacer imposible obviar esto que me había sucedido. Son muchas cosas las que se ponen en juego: se juega que es muy grande, hay que limpiar demasiadas cosas. Es muy difícil hablar enseguida”, explicó en el citado medio como exclusiva.

La artista afirmó que no deseaba que su pesar sea para la farándula, sino que sirva para combatir una problemática social, algo que debe trascender de un titular para formar parte de la solución para tantas chicas víctimas de abuso sexual.

Acusación de Thelma Fardin