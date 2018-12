Provinciano - Barra Criolla nos visita en La Contra

El restaurante Provinciano es un puesto piloto que tiene la idea de presentar platos típicos de diferentes partes del Perú.

La carta del menú varia durante el día ofreciendo diversas opciones al consumidor. Lo innovador son los insumos utilizados en la elaboración de los platos pues muchos de ellos son adquiridos en el interior del país.

Ernesto Cuesta, socio de Provinciano e ingeniero de comunicaciones de profesión, relató que no tenía la idea de formar un negocio pero cuando conoció a Jimmy el proyecto se formó solo.

Por otro lado, Jimmy Rosales chef de Provinciano, contó que el grupo que consta de 5 socios, incluido el hermano de Ernesto, poseen la misma idea de trabajo lo que les facilita conseguir sus objetivos.

Finalmente invitaron a todos a probar los deliciosos platos en “Mercado 28” Av. Vasco Núñez de Balboa 755 – Miraflores. El horario de atención es de 8 a.m a 12 a.m todos los viernes y sábados y de 8 a.m a 10 p.m de lunes a jueves y domingos.