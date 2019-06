Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez se separan por increíble razón

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras reveló que está distanciada de Iván Sánchez porque casi no se pueden ver físicamente. El anuncio ha generado un gran alboroto en México, pues conformaban una de las parejas más sólidas del espectáculo local.

En una entrevista que ha concedido a la revista ¡HOLA!, la intérprete mexicana parece anunciar su separación al afirmar que Iván Sánchez y ella no se ven desde hace algún tiempo.

Ana Brenda Contreras ha aclarado que más que una ruptura con el famoso actor, lo suyo es más bien una pausada forzada de su vínculo sentimental. "Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial", ha declarado.

Aunque no quiso confirmar de forma oficial la ruptura amorosa, de sus palabras se desprendió que ni ella ni el actor cierran la puerta a una reconciliación. "Hay súper buena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana", ha asegurado.

Como es sabido, la culpa de la separación de Ana Brenda e Iván son sus respectivas agendas profesionales. "Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos... Yo no tengo un solo día libre grabando la serie, y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien".

Los seguidores de la pareja lamentan que la distancia haya resquebrajado la relación sentimental de Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez, quienes por primera vez fueron captados juntos medio desnudos en una playa de Puerto Escondido, cuando habían logrado alejar la polémica de sus vidas, pues se acusó a la actriz de haber sido la manzana de la discordia entre el actor y Elia Galera, madre de sus hijas Olivia y Jimena. Afortunadamente la expareja del actor aclaró que su unión había concluido hacía tiempo.

Otros cibernautas no descartaron la posibilidad de que la intérprete esté jugando al despiste para que sus fanáticos ya se hagan a la idea de que ya no están juntos para luego finalmente confirmar su separación.

Lo único cierto es que el anuncio del final de su historia de amor ha llegado de forma tan inesperada como su inicio.