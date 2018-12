No soy fanática de ver películas de terror pero Juegos diabólicos me pareció atractiva y me animé a verla. La cinta me tuvo pegada a mi asiento todo el tiempo y agarrada del brazo de la persona que me acompañó pues me despertó muchos miedos, es totalmente espeluznante. Juegos diabólicos me recordó a la película en que sale el personaje de Freddy Krueger, hay muchas escenas sangrientas y bastantes fuertes lo cual me pone muy nerviosa. No quiero contar de qué trata para que vayan a verla, pero debo decir que me gustó el grupo de estudiantes que salen juntos a estos festivales que se hacen en Estados Unidos de disfraces y de pronto se encuentran con este maniático que empieza a asesinar gente simplemente por un cometido personal que él tiene. El filme tiene un final abierto muy acertado. ❧