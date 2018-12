+ estrenos

Aquaman

Arthur Curry se entera de que es el heredero del reino submarino de la Atlántida. Así se convertirá en Aquaman, el emperador de Atlantis, comprometido a defender todo el planeta, tanto en la tierra como en los mares. Aunque en su camino, se encontrará con muchas dificultades.❧

La vida misma

Es una película del director y escritor Dan Fogelman, el mismo de This is us que se centra en una historia de amor que se desarrolla a lo largo de varias generaciones, con diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan. El filme es ambientado en las calles de Nueva York y España. ❧

Johnson: la esperanza de una nación

Biopic sobre el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson: su época como senador, su candidatura a la vicepresidencia y su papel como Presidente de los Estados Unidos tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, en noviembre de 1963. ❧

Roma

Inspiración autobiográfica de Alfonso Cuarón, ambientada en México a principios de los años 70. Cuarón nos cuenta una historia épica de la vida cotidiana, al mismo tiempo que nos introduce en una vasta experiencia cinematográfica, en la que el tiempo y el espacio respiran y se desarrollan majestuosamente. ❧