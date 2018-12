Periodista difunde video de Juan Darthés en un restaurante de Argentina tras denuncia de Thelma

Por la tarde del miércoles se conoció que el actor Juan Darthés fue internado en el 'Sanatorio de La Trinidad' en San Isidro, Buenos Aires, porque se le subió la presión a raíz de la denuncia pública y penal que hizo la actriz Thelma Fardin por abuso sexual. Sin embargo, el periodista Jorge Rial reveló el paradero del actor de ‘Patito Feo’ en su cuenta de Twitter.

Vía su red social, dejó en desacierto que el intérprete brasileño no está hospitalizado, sino disfrutando de una noche agradable en un restaurante mexicano. “No estaba internado @darthesjuan1. Estuvo hace un rato en Taco Box de Nordelta”, comentó Jorge Rial en la red social hace unos minutos.

En el video de un segundo se aprecia el perfil de Juan Darthés, de 55 años, mientras que una segunda persona lo graba. Aunque no se da a conocer más detalles sobre la publicación, los seguidores del periodista argentino señalaron que el clip es de otro día. Otro grupo indicó que jamás estuvo internado por lo que sí estuvo en el restaurante. También los cibernautas sostuvieron que no es el actor y sí lo fuera tendría libertad para estar por los lugares públicos pues aún no hay orden de captura en su contra.

La actriz agradeció el apoyo



Thelma Fardín agradeció el apoyo de todas las personas que le dieron su cariño tras su renuncia. "Gracias no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo gracias por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido. Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, que te marquen como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más. Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda", comentó en Instagram.

Además, contó que le costó asimilar este proceso. "Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas", señaló.