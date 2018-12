Alianza Lima vs Sporting Cristal: Juliana Oxenford manda efusivo mensaje a su equipo [VIDEO]

Hoy está jugando Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la primera final del Torneo Descentralizado en el estadio Matute en el distrito de La Victoria. Un importante encuentro deportivo que la periodista Juliana Oxenford no pasó desapercibido pese a tener un arduo trabajo en el día. Por ello no dudó en escribir en Twitter un corto pero alentador mensaje para el equipo de sus amores, poco después de terminar de conducir el noticiero '90 Central'.

"¡Vamos Alianza!", publicó la periodista de Latina, dejando en evidencia que es hincha del equipo blanquiazul que hoy se enfrenta a la popular 'raza celestes' en la ida de la final del Torneo Descentralizado 2018.

No cabe duda que Juliana Oxenford no solo está muy enterada del ámbito político o social, sino también en el deportivo, y que no tiene ningún problema en decir qué equipo peruano es su favorito. Incluso al inicio de conducir el programa '90 Centra', después de anunciar los titulares, dijo de manera efusiva que es fan de Alianza Lima con sorprendentes frases.

"Hoy juega Alianza, ¿por qué creen que el color [del polo] las casualidades no existen. Yo soy 'grone' y lo saben", de manera emocionada la periodista Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford se emociona al hlabar de Alianza Lima en '90 Central'