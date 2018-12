Thelma Fardín sorprende a fans con impactante confesión en redes sociales [FOTOS]

Luego que Thelma Fardín denunciara a Juan Darthés por abusar de ella cuando tenía 16 años y él 45 durante una gira de la telenovela ‘Patito Feo’ por Nicaragua, la actriz involucrada rompió su silencio en Instagram y no escatimó en sus palabras de agradecimiento a todos sus fans por el respaldo.

"¡Gracias no me alcanzan, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora, les digo gracias por escuchar, por creer y , sobre todo, por seguir haciendo ruido", se lee en la primera parte del extenso mensaje que Thelma Fardín escribió en Instagram.

No solo Thelma Fardín fue la única supuesta agraviada por el actor Juan Darthés, sino que también tres actrices se pronunciaron sobre el supuesto abuso sexual que el actor cometió durante la gira de la telenovela 'Patito Feo' .

Ahora, Thelma Fardín se mostró totalmente agradecida por la gran cobertura que le han dado sobre la importante decisión que tomó de sacar a la luz algo que le sucedió hace varios años. La actriz aseguró que en un inicio tuvo bastante temor de enfrentar ese ácido episodio que marcó un antes y un después en su vida.

"Tenés que sacarte mil capas de miedo, miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, que te marquen como mentirosa, que te marquen, que te marquen más", agregó.

En ese mismo contexto, la actriz de 26 años admitió que se formuló miles de interrogantes antes de tomar la drástica y valiente decisión de hacer pública su denuncia.

"¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? (Sí, claro, ¿quién no quiere hacerse famosa porque la cogieron contra su voluntad?). Incluso hay gente que ni siquiera le pone signos de interrogación a esos enunciados. “Quizás ella lo sedujo”, “Estaba caminando sola a esa hora y por ese barrio”, “También mirá cómo se viste”, “Ella se lo buscó”, “Ella”, “Ella”, ¿Ella? ¿En serio?", aseveró.

Thelma Fardín adujo que lo pensó por mucho tiempo y que no pudo vivir con tranquilidad hasta que exteriorizara lo que le sucedió hace 9 años.

"Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas", acotó.

Thelma Fardín se pronuncia en Instagram