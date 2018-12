Lucía Oxenford hace un llamado a la sociedad peruana tras denuncia de Thelma Fardin

Lucía Oxenford vive algunos años en Argentina por sus estudios por lo que fue testigo de la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, quien enfrenta tres acusaciones en su contra por acoso sexual y una por violación. La hija de Ivonne Frayssinet escribió un mensaje en Twitter sobre la situación que vive Buenos Aires tras el testimonio de la joven de 26 años.

Vía Twitter, aplaudió el gesto del colectivo de Actrices Argentinas por el apoyo incondicional que dan a las víctimas en este tipo de situaciones. “Me parece excelente que las actrices/ personas famosas/ influencers/ etc hagan esto porque así llega a más personas y a más lugares. ¿Pa cuándo Perú?”, indicó Lucía Oxenford junto a una fotografía de todas las mujeres que estuvieron en la conferencia apoyando a Thelma Fardin.

Como se conoce, la actriz de la famosa telenovela ‘Patito Feo’ denunció que el actor de 54 años la violó cuando tenía 16 años durante una gira con el elenco del melodrama en Nicaragua.

Thelma Fardin dio una conferencia el último martes y contó los detalles mediante un video que se proyectó. "En el 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección", contó entre lágrimas Fardin.