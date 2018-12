Fabio Agostini presume su talento para el balompié y fans lo trolean [VIDEO]

Tras terminar su relación con Mayra Goñi, Fabio Agostini viene presumiendo sus habilidades en diversos videos que publica en su perfil de Instagram. En esta oportunidad, el participante de 'Esto es Guerra' usó un balón de fútbol para insertarlo en una canastilla de básquetbol en su primer intento.

¿Fabio Agostini realmente tiene dicha habilidad? Usuarios de Instagram lo trolearon al español tras publicar el material audiovisual, aduciendo que este habría intentado cientos de veces para realizar tremenda hazaña y gracias al uso infalible de edición.

"Como siempre a la primera...¡Gracias! My name is?", escribió Fabio Agostini en su reciente publicación de Instagram, donde el protagonista del video fue blanco de crueles burlas por diversos cibernautas.

"Más falso que cachetada de payaso", "Tienes buen editor", "Más editado que la conche", "Más falso.. Es una aplicación", "Este cree que uno es bobo, este video es más falso que el arrepentimiento de Antonio Pavón", "Ahora si hiciste algo para darle like a tu publicación", se leen algunos mensajes de los diversos consumidores de Instagram.

Días antes, Fabio Agostini realizó un accionar similar, pero en aquella ocasión fue con una botella y de cómplice estuvo Aostin Palao en el video.

La reciente publicación del participante de 'Esto es Guerra' y ex de Mayra Goñi alcanzó más de 157 mil reproducciones, 500 comentarios de toda índole y 20 mil 'Me gusta'.

En tanto, dos de sus fanáticos de Fabio Agostini adujeron que Mayra Goñi y Nicola Porcella habrían sido los culpables de la repentina decisión del español.¿Acaso el ex de Angie Arizaga tuvo algo más que una simple amistad con la actriz de 'Ven Baila Quinceañera'?

Fabio Agostini fue criticado por este video en Instagram